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Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации за разрушенное на Донбассе жилье

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Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации за разрушенное на Донбассе жилье

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты компенсации жилье, которое разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн гривень. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тыс. грн.

Бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

Пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией России. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия военно-гражданские администрации. Также они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

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Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков будут принимать специальные комиссии, образованные при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Эта комиссия будет определять и размер денежной компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшим.

Правительство также поручило Донецкой и Луганской обладминистрации течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.

Донбасс
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