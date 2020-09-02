МИД прокомментировал слова Лаврова об украинских экстремистах в Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о том, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси якобы провоцируются и финансируются с территории Украины.
«Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 1. 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. 2. Украина не вела, не ведет, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. 3. Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих „специалистов“ в Беларусь и готова направить их еще больше», — написал Кулеба на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
В этом контексте глава МИД Украины четвертым тезисом подчеркнул, что попытки России представить своих «зеленых человечков» в Беларуси как украинских экстремистов — «это дешевый и проигрышный трюк».
«И главное: 5. Воистину, как говорит пословица: «вор кричит — держите вора», — подытожил Кулеба.
Ранее в среду, 2 сентября, Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины.
«Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и „Трезубец“ Степана Бандеры, и С14, есть „Национальный корпус“, есть „Правый сектор“. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров продолжил: «В Украине есть лагеря подготовки таких экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, — и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, — по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь».
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