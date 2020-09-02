В РФ заявили об отсутствии следов яда у Навального до отправки в Берлин

Российские врачи взяли целый комплекс анализов у оппозиционера Алексея Навального, об отравлении которого ядом из группы «Новичок» заявила Германия, никаких следов отравляющих веществ в его организме обнаружено не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Кремль не получал информацию об отравлении политика ядом из группы «Новичок».

2 сентября власти Германии заявили, что токсикологическая лаборатория бундесвера нашла следы яда нервно-паралитического действия из группы «Новичок».