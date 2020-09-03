Суд обязал завести дело на Турчинова и Порошенко за саботаж Минских соглашений по обращению Медведчука и Кузьмина

Печерский районный суд г. Киева удовлетворил жалобу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука и его коллеги Рената Кузьмина на бездействие генерального прокурора, которая не внесла сведения о совершении уголовного правонарушения экс-спикером ВР Турчиновым и бывшим президентом Порошенко в Единый реестр досудебных расследований.
Об этом сообщается на сайте политсилы.
«Председатель Политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, народный депутат Украины Виктор Медведчук и народный депутат от фракции „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Ренат Кузьмин направили председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой обращение о преступном мошенничестве представителей украинской власти.
Депутаты сообщают, что в 2014 году спикер ВР Турчинов и Президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников Л/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта Верховной Рады.
По мнению депутатов, такие действия привели к невыполнению пункта 5 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Это привело к срыву мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины и продолжению боевых действий.
С информацией об этом уголовном правонарушении Медведчук и Кузьмин обратились к председателю Верховной Рады Украины и генеральному прокурору.
Эту общеизвестную информацию генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала „соображениями и допущениями“.
26 августа 2020 года Печерский районный суд г. Киева рассмотрел и полностью удовлетворил жалобу на бездействие генерального прокурора, который не внес сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований», — отмечается там.
«Генпрокуратура обязана внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам в отношении А. Турчинова и П. Порошенко за саботаж выполнения Минских соглашений», — сообщается на сайте партии.
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