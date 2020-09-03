Власть отменила выборы на Донбассе, потому что там лидирует оппозиция, – Чугаенко

Отмена местных выборов в 18-ти ОТГ на Донбассе никоим образом не связана с близостью этих территорий к прифронтовой зоне. «Слуги народа» и президент Зеленский просто испугались победы партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказала медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

По ее словам, в прошлом году ситуация на Востоке Украины была более напряженной, но президентских и парламентских выборов там никто не отменял.

Однако, сейчас, испугавшись победы партии Медведчука, власть приняла исключительно политическое решение, отменила выборы и незаконно лишила тысячи людей их конституционного права избирать местную власть.

«Получается, что год назад прифронтовые зоны никакой опасности не представляли, и там с точки зрения безопасности все было замечательно. Теперь, когда „слуги народа“ и президент увидели, что Медведчук и „Оппоплатформа“ там лидируют, эти территории почему-то сразу стали представлять опасность. И то, что сейчас происходит — это нарушение конституционных прав людей, которые там живут и имеют полное право проголосовать за тех, кого хотят. Если Украина едина и неделима, то почему часть нашего населения мы лишаем права голосовать?», — отметила Татьяна Чугаенко.

По ее словам, одной из причин роста рейтинга ОПЗЖ является то, что Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания, которые давал жителям Востока Украины, и за год своего правления превратился в «брата-близнеца» Порошенко.

«Люди разочаровались в президенте, во власти. Год назад люди голосовали не столько за Владимира Зеленского, сколько против Порошенко. А сейчас Петр Порошенко и Владимир Зеленский — это просто братья-близнецы.

У Зеленского не хватало политической воли для того, чтобы реализовать свои предвыборные обещания.

Поэтому мы видим достаточно стремительный рост рейтинга ОПЗЖ. Год назад было чуть более 13%, а сейчас уже больше 22%. В тоже время, „слуги народа“ потеряли 16%. Электорат Зеленского перетекает к Медведчуку», — добавила медиа-эксперт.

Она уверена, что именно страх поражения вынудил власть пойти на отмену выборов на Донбассе. Но печальным результатом таких незаконных действий может стать то, что Донбасс никогда не вернется в Украину.

«У нас уже стартовала избирательная кампания, и я, конечно же, надеюсь, что решение об отмене выборов будет пересмотрено. Но ввиду политической целесообразности, это вряд ли произойдет. Мы хотим вернуть Донбасс в лоно Украины. А такими методами мы точно не вернем Донбасс в Украину», — добавила Татьяна Чугаенко.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что отмена выборов на Донбассе является попыткой Зеленского и его окружения узурпировать власть.

«Зеленский и его окружение, пришедшие к власти в результате демократических выборов, сегодня идут на сознательное уничтожение демократии. И все ради того, чтобы остаться у власти, которую они стремятся уже не просто сохранить, а узурпировать.

Особый цинизм Зеленского и его окружения заключается в том, что оправданием для незаконной отмены выборов становится отсутствие безопасности. Однако власть не в состоянии обеспечить безопасность не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Харькове, где расправляются с инакомыслящими, и на Волыни, где захватывают заложников, и в Полтавской области, где происходят взрывы гранат, и в Киеве, где минируют бизнес-центры и офисы политических партий», — отметил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.