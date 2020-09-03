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Генпрокуратура покрывает должностное преступление Турчинова – Порошенко, – Медведчук

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Генпрокуратура покрывает должностное преступление Турчинова – Порошенко, – Медведчук

Генеральная прокуратура делает все возможное, чтобы экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов и бывший президент Петр Порошенко не понесли наказание за должностное преступление, которое они совершили в 2014 году. Об этом в четверг, 3 сентября, под стенами украинского парламента журналистам заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

По его словам, в 2014 году Турчинов и Порошенко, фактически, заблокировали вступление в силу принятого Верховной Радой закона об амнистии участникам конфликта на Донбассе. Однако, Генпрокуратура всячески блокирует расследование должностного преступления, совершенного Турчиновым и Порошенко.

«В ответе, который я и мой коллега Ренат Кузьмин получили от генерального прокурора, говорится, что наше обращение — это отдельные точки зрения и выводы, которые ничем не подтверждены. А чем надо подтверждать то, что в сентябре 2014 года в Верховной Раде VIII созыва был проголосован закон об амнистии, предусмотренный пунктом 5 Минских соглашений? Этот закон был передан на подпись тогда еще председателю Верховной Рады Турчинову, который где-то его „потерял“, а если быть точным, умышленно не подписал и не передал на подпись Порошенко. И Порошенко, и Турчинов об этом хорошо знали. Но есть хронология рассмотрения этого законопроекта, есть результаты голосования. Таким образом один и второй нарушили свои должностные обязанности, превысили свои служебные полномочия и должны понести уголовную ответственность», — отметил Виктор Медведчук.

При этом, народный депутат напомнил, что именно такие преступные действия Порошенко и Турчинова сорвали мирное урегулирование конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений.

«Это один из тех вопросов, который помешал процессу мирного урегулирования в 2014, 2015, 2016-м и последующих годах. Хочу напомнить, что принятие амнистии в отношении лиц, которые проживают на неконтролируемой территории — это один из 4 вопросов, которые являются фундаментом политической повестки, заложенной в Минских соглашениях. Туда, кроме закона об амнистии, входят: закон о выборах на этих территориях, закон об особом статусе и изменения в Конституцию касательно особого статуса. Так вот, один из вопросов был решен. Был решен и второй вопрос — об особом статусе, который продлевают, но не меняют в соответствии с Минскими соглашениями с февраля 2015 года. И мы считаем, что те, кто виновен в этом, должны понести заслуженное наказание. Должны быть привлечены к уголовной ответственности», — подытожил Виктор Медведчук.

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Напомним, что 26 августа 2020 года Печерский районный суд г. Киева обязал Генпрокуратуру внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование фактов саботажа выполнения Минских соглашений Турчиновым и Порошенко.

Ранее Виктор Медведчук сказал, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.

амнистия, Виктор Медведчук, Минские соглашения
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