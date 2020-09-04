Депутаты Рады принесли на заседание флаги белорусской оппозиции

Депутаты почти от всех парламентских фракций — «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса» и группы «За будущее» — принесли в пятницу в парламент бело-красные флаги в знак поддержки протестующих в Беларуси.
Исключение составила лишь фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь».
Также в начале заседания представители различных фракций выступили с заявлениями в поддержку протестов в Беларуси.
Ранее украинские депутаты уже приносили флаги белорусской оппозиции на заседание парламента. Во вторник депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал фотографию, на которой он и глава политсовета партии Виктор Медведчук запечатлены в сессионном зале с государственным флагом Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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