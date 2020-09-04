Политолог: украинцы разочаровались в «Слуге народа» и начинают поддерживать партию Медведчука

Партия «Слуга народа» и лично Президент Украины Владимир Зеленский «спаразитировали» на концепции мира, которую предлагал и продолжает предлагать лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Об этом в эфире телеканала ZIK заявил известный украинский политолог Александр Лазарев.
Однако, отметил эксперт, провластная политсила при этом ничего не делает для достижения мира, что и стало причиной того, что как на Донбассе, так и в целом по Украине электоральные настроения людей явно не в пользу «Слуги народа».
«Фракция партии „Слуга народа“, господин Зеленский спаразитировали на концепции мира, которую предлагали и предлагают до сих пор Виктор Медведчук и „Оппозиционная платформа — За жизнь“ для того, чтобы охватить эту электоральную часть. Спаразитировали, но ничего делать для достижения мира не собирались. Люди за год их правления поняли, что фактически ни одного шага к мирному урегулированию не сделано. Есть тысячи каких-то аргументов, почему это не происходит, но нет реальных шагов, чтобы это происходило. Люди разочаровались и начинают поддерживать „Оппозиционную платформу — За жизнь“ и Виктора Медведчука, а рейтинг „Слуги народа“ сильно падает», — высказал свою точку зрения Александр Лазарев.
Также политолог акцентировал внимание на том, что «Слугу народа» не поддерживают те регионы, жителей которых ограничили в праве проголосовать на местных выборах, да и в целом электоральные настроения по всей Украине не в пользу провластной политической партии.
Ранее британский сайт о Евросоюзе EUtoday ознакомил своих читателей с результатами соцопроса, проведенного Belgium-Ukraine Research Institute, согласно которому число сторонников партии Медведчука растет, а «Слуги народа» — падает.
В свою очередь, немецкая электронная газета Russland.news, опираясь на результаты последних опросов Киевского международного института социологии (КМИС), констатировала, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» в последнее время повысила свой рейтинг за счет президентской партии «Слуга народа».
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