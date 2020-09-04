Еще три страны открыли границы для украинцев

По состоянию на пятницу, 3 сентября, открытыми и относительно открытыми для украинцев являются 48 стран, в том числе недавно путешествия стали возможными в Бразилию, Доминиканскую Республику и Демократическую Республику Конго.

«По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны прибавились к этому списку по сравнению с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская республика и Демократическая Республика Конго. Конго — не самая популярная точка для украинцев, а вот Бразилия и Доминиканская Республика — это довольно интересно», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Также глава украинского МИД поблагодарил правительство Болгарии, которое продлило допуск в страну граждан Украины без необходимости предоставлять результаты ПЦР-тестов с 1 до 30 сентября.