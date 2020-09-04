Генсек НАТО считает несомненным факт отравления Алексея Навального «Новичком»

Не вызывает сомнений тот факт, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым химическим веществом группы «Новичок», поэтому возникают серьезные вопросы, требующие ответа правительства РФ.

Об этом в пятницу, 4 сентября, во время виртуальной пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета, посвященного рассмотрению ситуации вокруг отравления российского политика, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Североатлантический совет только что встретился для обсуждения покушения на убийство Алексея Навального. Германия проинформировала союзников о результатах, полученных специализированной лабораторией. Это доказывает, несомненно, что господин Навальный был отравлен с использованием военного нервно-паралитического вещества группы „Новичок“. Использование такого оружия является ужасным. Все союзники сегодня были едины в осуждении этой атаки. Любое использование химического оружия демонстрирует тотальное неуважение к человеческой жизни, и является неприемлемым нарушением международных норм и правил», — подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил: все союзники согласились с тем, что сейчас перед Россией стоят серьезные вопросы, на которые она должна найти ответ.

«Российское правительство должно в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (OPCW) в беспристрастном международном расследовании. Те, кто несут ответственность за эту атаку, должны предстать перед правосудием. Мы также призвали Россию полностью раскрыть программу „Новичок“ OPCW», — сказал руководитель Альянса.

Он отметил, что раз за разом в России оппозиционные лидеры и критики российского режима подвергаются атакам, некоторые из них были убиты. Поэтому нынешняя ситуация не только стала атакой на личность, но наступлением на фундаментальные демократические права. По словам Столтенберга, это является серьезным нарушением международного законодательства, которое требует международного ответа.

Генеральный секретарь НАТО пожелал Навальному полного и скорейшего выздоровления.

«Наши мысли сейчас с ним и с его семьей. Союзники продолжат консультации и учтут последствия этого инцидента», — добавил Столтенберг.

Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, Навального госпитализировали. 22 августа спецсамолётом он был доставлен в Берлин. Навальный находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

2 сентября правительство Германии заявило, что тесты, проведенные на образцах, взятых у Навального, показали наличие нервно-паралитического вещества «Новичок» времен СССР.