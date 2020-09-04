Закат Саакашвили начался с момента, когда Медведчук жестко поставил его на место, - политтехнолог

Михаил Саакашвили заговорил о желании уехать в Грузию, потому что ему так и не удалось встроиться в систему украинской власти, а политических перспектив у него тоже нет.
Так политтехнолог Владимир Третьяков прокомментировал заявление Михаила Саакашвили о том, что он планирует вернуться в Грузию.
«Глава исполкома нацсовета реформ — что это? Каким образом он может влиять на решения министерств и ведомств? Разве что приходить на совещания (если пустят, конечно). Т. е. Саакашвили так и не удалось встроиться в структуру украинской власти», — пояснил политтехнолог.
«Что касается политических перспектив, то здесь тоже проблемы. На мой взгляд, как политтехнолога, нужно было действовать по принципу: куй железо, пока горячо. У Саакашвили был взлёт популярности в 2015–2016 — сразу после приезда из Нидерландов. Например, в феврале 2016 они вместе с Андреем Садовым были самыми популярными политиками, а у его партии был рейтинг 11,6%. Но он не реализовал свои преимущества, а агрессивная манера поведения поссорила его со многими влиятельными людьми, и это была серьёзная ошибка (помним громкую ссору с Арсеном Аваковым на совещании в администрации президента)», — добавил он.
Третьяков напомнил, что после приезда в Украину поначалу Саакашвили все боялись, но затем его жестко поставил на место оппозиционный политик Виктор Медведчук.
«Причём поначалу Саакашвили все боялись, т. к. за ним стоят Сорос и американские демократы. Но, например, Виктор Медведчук, который поставил его на место, показал, что не так страшен грузин, как его малюют», — пояснил политтехнолог.
По словам Третьякова, Саакашвили после конфликта с Медведчуком изменил свою манеру поведения и старался больше не сталкиваться с политическими тяжеловесами.
«И после конфликта с главным украинским оппозиционером грузинский политик уже старался не сталкиваться с серьёзными фигурами в нашей политике», — подчеркнул политтехнолог.
«Но его кураторы требовали критиковать Петра Порошенко — к тому времени Сорос побил горшки с пятым президентом Украины. Это закончилось его позорной высылкой с Украины», — напомнил он.
Что касается сегодняшнего положения, то, по словам Третьякова «после второго пришествия Саакашвили ситуация совсем иная: нет ни популярности, ни перспектив, поэтому он и подумал о возвращении в Грузию».
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