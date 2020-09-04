В Умани у пяти паломников-хасидов обнаружили коронавирус

В Умани по результатам ПЦР-тестирования обнаружили коронавирус у пяти паломников-хасидов.

Об этом Укринформу рассказал мэр Умани Александр Цебрий.

Он отметил, что ранее распространенная информация о шести инфицированных оказалась неточной. По его словам, данные о больных предоставили медики Уманской городской больницы. ПЦР-тестирование паломников провели в лаборатории частной клиники.

Кроме прибывших из-за границы, в Умани с COVID-19 госпитализированы 18 человек, большинство из которых — иногородние, поскольку Уманская больница является опорной для города и пяти прилегающих районов.

На вопрос, не планируется ли в связи с выявленными случаями заболевания среди паломников установить контрольные пункты вокруг района паломничества, не дожидаясь 10 сентября, Цебрий ответил, что на данный момент такой вопрос не рассматривается. Но при необходимости решения будут приниматься безотлагательно.

«Если будет крайняя необходимость, — даже ночью мы соберем депутатов и примем необходимое решение», — заверил мэр.

Напомним, уманская городская власть в сотрудничестве с главным раввином Украины решила проводить ПЦР-тестирование для всех паломников, которые приезжают в город на празднование иудейского Нового года — Рош ха-Шана.

3 сентября Уманский городской совет принял решение, что с 10 сентября в местах паломничества хасидов установят временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина.

По решению государственной комиссии по ТЭБ и ЧС на время празднования в Умани ограничат время работы заведений питания и закроют учебные заведения, расположенные в районе паломничества.

Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Обычно на празднование иудейского Нового года сюда приезжало 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября. Предполагается, что количество паломников составит не более 5-10 тыс. чел.