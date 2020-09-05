Количество пациентов с COVID-19 в больницах с середины июля выросло более чем в два раза

По состоянию на 5 сентября в Украине с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 7467 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3500», — заявил Степанов на брифинге в субботу, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что заполненность коек больными с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 в Черновицкой области составляет 69%, Одесской — 65%, Ивано-Франковской — 61%, в Тернопольской — 56%, Сумской — 53%, Хмельницкой — 52%, Львовской — 50%.

Как сообщалось, в Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро субботы выявлено 2 836 заболевших за сутки Covid-19, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших умерли.