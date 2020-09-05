Лукашенко назвал главной проблемой страны не протесты, а экономику

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стабильность экономики является главной задачей и главной проблемой для властей страны.

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика», — цитирует агентство БелТА выступление президента Беларуси на совещании с членами Совета безопасности страны в субботу.

«Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что Беларусь не вводила жестких карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции, в отличие от многих других стран мира, где в связи с этим произошел резкий спад экономики. «Мы не останавливались, мы производим, и у нас есть шанс, которым сегодня пользуемся, продать нашу продукцию. Продать с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей прибылью», — сказал он. Лукашенко заявил, что Беларусь должна нарастить экспорт продуктов питания и других товаров. В связи с этим он дал указания руководителям силовых ведомств обеспечить бесперебойную работу предприятий страны.

По словам Лукашенко, договоренности и межправительственные консультации с Россией также дают положительный результат для белорусской экономики.