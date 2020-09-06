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В Украине за сутки еще 2107 случаев коронавируса

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В Украине за сутки еще 2107 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро воскресенья количество зафиксированных новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 снизилось: выявлено 2 107 заболевших, при этом 578 человек выздоровели, 35 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости, — 2 836 новых инфицированных за сутки; 4 сентября также было рекордное количество новых случаев — 2 495; 3 сентября сообщалось о 2430 заболевших, 2 сентября было 2 495 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 135 894 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 846 человек, выздоровели — 62 227 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158) и Черновицкой (151) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 106 подозрений на заболевание COVID-19.

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