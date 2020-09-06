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Медведчук устроил «соросятам» жизнь-боль, - Чаплыга

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Медведчук устроил «соросятам» жизнь-боль, - Чаплыга

Оппозиционный политик Виктор Медведчук в очередной раз сорвал планы «соросят», не позволив втягивать Верховную Раду в коррупционные схемы грантовых организаций. Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

«А у соросят началась жизнь-боль... Сразу после скандала с решением Конституционного суда по Сытнику, „соросят“ еще раз сурово обломили!» — написал политический эксперт в Facebook.

Чаплыга пишет об истории, когда в среду комитет Верховной Рады с подачи Виктора Медведчука отказался утверждать отчеты двух грантовых организаций — «Национального демократического института международных отношений» и «Опоры».

«У меня только один вопрос! Причем тут Верховная Рада? С какой стати иностранная агентура втягивает ВР в свои „схемы“?» — возмущается политический активист.

Чаплыга поясняет, что деятельность грантовых организаций представляет собой коррупционную схему.

«Сорос и западные структуры дают грант — соросята „пилят“ эти бабки — а прикрываются Верховной Радой.

Если кто не в курсе, то грантоеды живут за счет коррупции. Да-да, грантоеды оформляются ФОПами — эти ФОПы получают подряды на обслуживание гранта. А затем такой ФОП обналичивает „бабки“ и, как грят блатные, за долю малую, отдает наверх всем этим „борцунам“, шабуниным и прочим. Потом в декларациях это проходит как „одолжили у мамы и папы“.

А для прикрытия своих „схем по распилу“ вся эта братия юзает Верховную Раду. Чтобы внешне коррупционная схема выглядела солидно. Смотрите, сам комитет Верховной Рады утвердил отчет НДИ и „Опоры“ за полгода! Чтобы все выглядело шито-крыто», — раскрыл подноготную политический активист.

Однако Виктор Медведчук с соратниками, поясняет Чаплыга, поломали коррупционную схему, в которую «соросята» пытались втянуть Верховную Раду.

«Но радужные планы „соросят“ сурово обломили Медведчук с Рабиновичем, которые не позволили втягивать комитет в грантоедские дела», — констатировал автор.

По словам Михаила Чаплыги, по инициативе Виктора Медведчука члены комитета Верховной Рады отказались утверждать отчеты двух грантовых организаций — «Национального демократического и международных отношений» и «Опоры».

«А под давлением Медведчука и другие члены комитета не рискнули голосовать за утверждение отчета грантоедов, к которому Верховная Рада не имеет и не должна иметь никакого отношения.

Потому что не может быть так, чтобы высший законодательный орган покрывал дела иностранной агентуры и их воровские схемы!» — уверен активист.

Чаплыга напомнил, что Медведчук уже много лет срывает планы Сороса и «соросят».

«Как видим, когда Сытник не стал исполнять решение КС о том, что его назначили в НАБУ незаконно — „зеленые“ только утерлись.

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Радует, что все же нашлись люди с характером, которые „прищемили хвост“ всей этой иностранной братии, которая грабит украинцев под прикрытием лозунгов про „демократию“.

И снова это оказался Медведчук, который не первый десяток лет делает „соросятам“ жизнь-боль и ломает планы Сороса и всей глобальной банды мародеров, которые грабят Украину», — заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Верховная Рада, Виктор Медведчук, Михаил Чаплыга
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