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Акции оппозиции проходят сегодня во всех областях Беларуси

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Акции оппозиции проходят сегодня во всех областях Беларуси

Массовые акции протеста проходят во всех областях Беларуси, на данный момент в Минске уже задержаны порядка 10 человек. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«Массовые несанкционированные акции протеста проходят практически во всех областях и в Минске, они немногочисленные. На данный момент есть порядка 10 задержанных на протестных акциях, пока только в Минске, в других регионах не задерживали», — сказала Чемоданова.

По ее словам, задержанные доставляются в территориальные управления внутренних дел для разбирательства. «Все задержанные — это участники массовых несанкционированных мероприятий, которые используют в том числе негосударственную символику», — отметила Чемоданова. Официальный представитель МВД заявила, что сотрудниками милиции будут «пресекаться такие действия протестующих» и будут обеспечивать безопасности граждан, которые «не являются участниками несанкционированных акций».

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Накануне Nexta Live анонсировала проведение «Марша единства» по всей стране. Также к проведению акции протеста призывала соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская.

На акцию в Минске, по данным местных СМИ, пришли несколько десятков тысяч. Точных данных о численности нет.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов и продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, Тихановская набрала на них 10,1% голосов, а Лукашенко — 80,1%. Оппозиция настаивает, что результаты были сфальсифицированы и победу на выборах одержала именно Тихановская. Они требуют отставки действующего президента и новых выборов.

Беларусь
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