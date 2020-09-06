СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тысяч человек

В Минске на акцию протеста «Марш единства» собралось около 100 тыс. человек. Об этом сообщает Tut.by.
Другие СМИ называют похожие цифры, отмечая, что количество протестующих приблизилось к показателям прошлой недели. О 100 тыс. протестующих также сообщают «Наша Нива», «Интерфакс» и «МБХ Медиа». В свою очередь, счетчик «Голоса» (платформы для альтернативного подсчета голосов на выборах в Белоруссии, 6 сентября она считала участников шествия) преодолел отметку 136 тыс. протестующих — это люди, отметившиеся в чат-боте @golosby_bot в Viber или WhatsApp.
«Марш» проходит в Минске и других городах Беларуси. Выйти на акцию призывали Telegram-каналы и соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.
В Минске протестующие прошли шествием по центру города — по улице Немиге, улице Ленина, проспекту Независимости и проспекту Победителей. МВД сообщало о перекрытии проспектов города. Протестующие вышли к Дворцу независимости. СМИ сообщают о задержаниях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016