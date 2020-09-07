СБУ вывела из ДНР боевика, который дал важные показания

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона так называемой ДНР.
Как сообщают в спецслужбе, мужчина предоставил важные данные касательно конкретных обстоятельств российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков ДНР. А именно об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НЗФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах возле Ростова-на-Дону.
В СБУ говорят, что их проверка подтвердила, что человек не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений, и поэтому суд освободил бывшего боевика от уголовной ответственности.
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