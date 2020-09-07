Индия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индии превысило 4 млн, таким образом, страна теперь занимает вторую строчку по распространению инфекции после США, обогнав Бразилию, сообщило в понедельник агентство Associated Press.
За последние сутки в Индии диагностировали более 90,8 тыс. заражений. По данным Минздрава страны, в понедельник зафиксировали еще 1016 летальных исходов инфицированных. Всего с начала пандемии в стране выявлено более 4,2 млн случаев заражения COVID-19, скончались свыше 71 тыс. людей с коронавирусом.
При этом, по данным властей страны, уровень выздоровления от коронавируса в стране составляет 77,3%, в то время как смертность — 1,72%.
Associated Press напоминает, что в последний месяц в Индии фиксировали рекордные среди всех стран ежесуточные приросты заразившихся.
Почти 60% активных случаев заражения приходится на штаты Андхра-Прадеш, Тамилнад, Карнатака, Махараштра и Уттар-Прадеш. Однако, по данным агентства, инфекция распространяется и в тех районах, которые ранее смогли сдержать распространение вируса.
Несмотря на это, власти страны продолжают снимать ограничения, введенные с целью сдерживания распространения пандемии COVID-19. Так, в понедельник спустя пять месяцев возобновил работу делийский метрополитен. Делийский метрополитен является крупнейшей системой общественного транспорта Индии. До закрытия в марте поезда метро перевозили порядка 2,6 млн пассажиров ежедневно.
Всего в мире диагностировано более 27 млн случаев коронавируса, причем свыше 887 тыс. инфицированных скончались.
На первом месте по темпам распространения инфекции в мире стоят США — число случаев заражения в стране превышает отметку в 6,4 млн, зафиксировано более 193 тыс. летальных исходов.
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