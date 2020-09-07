Саакашвили выдвинули на пост премьера Грузии

Оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти «Единое национальное движение» (ЕНД) приняла решение выдвинуть своего лидера, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.

«Политсовет ЕНД и все партии входящие в оппозиционное объединение „Сила в Единстве“ приняли единогласное решение выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Саакашвили», — заявил в понедельник на брифинге один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе, передает Интерфакс.

Он сообщил, что вечером в понедельник Саакашвили сообщит о своем решении вернуться в Грузию.

Отметим, что решением суда Грузии Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами 28 августа пообещала задержать Саакашвили, в случае его возвращения на родину, и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме.