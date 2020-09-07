Глава ВОЗ посоветовал начать готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Запись его выступления на брифинге в Женеве доступна на YouTube-канале организации.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой для ответа на пандемии.

«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — указал глава ВОЗ.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 началась в Китае и была официально диагностирована в декабре 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта, когда в мире уже насчитывалось 118 тыс. зараженных в 114 странах, а число погибших превысило 4 тыс. человек.

Действия ВОЗ неоднократно подвергались критике, наиболее последовательно ее осуществлял президент США Дональд Трамп. Он неоднократно заявлял, что организация работала в тесной связке с китайскими чиновниками, чтобы скрыть реальные масштабы происходящего и преуменьшить угрозу.