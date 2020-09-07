Глава ВОЗ посоветовал начать готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Запись его выступления на брифинге в Женеве доступна на YouTube-канале организации.
«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», — сказал Гебрейесус. Он отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой для ответа на пандемии.
«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», — указал глава ВОЗ.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 началась в Китае и была официально диагностирована в декабре 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта, когда в мире уже насчитывалось 118 тыс. зараженных в 114 странах, а число погибших превысило 4 тыс. человек.
Действия ВОЗ неоднократно подвергались критике, наиболее последовательно ее осуществлял президент США Дональд Трамп. Он неоднократно заявлял, что организация работала в тесной связке с китайскими чиновниками, чтобы скрыть реальные масштабы происходящего и преуменьшить угрозу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016