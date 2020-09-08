Зеленский ожидает проведения нормандской встречи на уровне советников 11 сентября

Встреча советников лидеров государств нормандской четверки должна состояться 11 сентября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«У нас должно быть 11 сентября заседание советников нормандского формата. Ожидаем там на определенные предложения, на решения», — заявил Зеленский на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область.

Отметим, что изначально встречу на уровне советников лидеров государств нормандской четверки планировали провести 28 августа. Однако встречу перенесли.

СМИ писали о том, что причиной стали разногласия сторон. Так, российский «Интерфакс» сообщал, что стороны не смогли согласовать проекты итоговых заявлений. Однако в Офисе президента Украины заявили о том, что встречу перенесли из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна.

5 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что дату встречи советников уже назначили. Однако, ее держали в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась.

По словам Кулебы, сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.