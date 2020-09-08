В Донецкой области на мине подорвались двое военных

Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области во вторник, сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Восток» в Facebook.

«Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины», — говорится в сообщении.