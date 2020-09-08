Цена нефти упала до уровня июня этого года

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,46%, до $40,8 за баррель по состоянию на 14:00 по Киеву, свидетельствуют данные торгов.

В предыдущий раз нефть Brent торговалась ниже отметки $41 за баррель 30 июня.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в октябре упал на 3,02%, до $37,9 за баррель.

Котировки нефти Brent опустились на минимальные уровни за последние два месяца. Давление на рынок сырья оказало снижение отпускных цен на нефть на октябрь для клиентов в Азии Саудовской Аравией и отсутствие прогресса в переговорах по новым стимулирующим программам в США.