В Чехии впервые с начала эпидемии выявили более тысячи случаев коронавируса за сутки

Впервые с начала эпидемии в Чехии зарегистрировано более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что свидетельствует о значительном ускорении темпов его распространения в стране. Об этом сообщило в среду национальное министерство здравоохранения.
За прошедшие сутки чешские медики выявили 1 164 новых случая заражения коронавирусом, что вдвое выше показателя предыдущего дня, когда в республике было зафиксировано 563 инфицированных. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Праге. Темпы распространения коронавируса в Чехии, согласно Минздраву, увеличиваются с 1 сентября.
Общее число заразившихся с начала пандемии составило в стране 29 877. За последние полгода от вызываемых вирусом осложнений в Чехии умер 441 житель, 19 027 вылечились.
На данный момент в стране находятся 9 272 пациента с коронавирусом. Это также рекордный показатель, впервые зафиксированный за все время эпидемии. Госпитализированы 234 человека, состояние 62 из которых медики считают тяжелым.
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