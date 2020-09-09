Кабмин утвердил план приоритетных действий на этот год

Кабинет министров Украины проголосовал за план приоритетных действий правительства на 2020 год. Такое решение правительство приняло во время заседания 9 сентября, указано на сайте Кабмина.

«Документ действительно фундаментальный. Речь идет о 690 пунктов. Каждый пункт имеет обоснования важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты. Это тот документ, которым будут пользоваться министерства в своей ежедневной работе. Это тот план действий, который обеспечит движение в исполнении программы действий правительства», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и украинцы в целом смогут ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств.

«Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям», — добавил Шмыгаль.

Среди прочего в Плане действий есть следующие пункты:

работа с Европейским Союзом над «промышленным безвизом» и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы «Путь в Европу»;

наработки законопроекта о свободной экономической зоне для ІТ-отрасли.

удлинение на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса;

поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства;

создание Фонда развития сельских территорий;

введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство;

введение «нулевой декларации», то есть амнистия капиталов;

завершения ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления;

комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры);

установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения;

окончательная ликвидация коррупционного монстра ГАСУ и диджитализация разрешительных процедур в строительстве;

продажи разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах;

разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.

Напомним, 18 июня Верховная Рада во второй раз рассматривала проект Программы деятельности Кабинета министров под председательством Дениса Шмыгаля. Тогда парламент второй раз не поддержал документ.

После провального голосования депутатов премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что это не имеет никакого значения, поскольку правительство будет продолжать выполнять свою работу и «намеченные задачи».