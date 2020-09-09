Кабмин утвердил план приоритетных действий на этот год

Кабинет министров Украины проголосовал за план приоритетных действий правительства на 2020 год. Такое решение правительство приняло во время заседания 9 сентября, указано на сайте Кабмина.
«Документ действительно фундаментальный. Речь идет о 690 пунктов. Каждый пункт имеет обоснования важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты. Это тот документ, которым будут пользоваться министерства в своей ежедневной работе. Это тот план действий, который обеспечит движение в исполнении программы действий правительства», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и украинцы в целом смогут ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств.
«Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям», — добавил Шмыгаль.
Среди прочего в Плане действий есть следующие пункты:
Напомним, 18 июня Верховная Рада во второй раз рассматривала проект Программы деятельности Кабинета министров под председательством Дениса Шмыгаля. Тогда парламент второй раз не поддержал документ.
После провального голосования депутатов премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что это не имеет никакого значения, поскольку правительство будет продолжать выполнять свою работу и «намеченные задачи».
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