Войти
Доплаты врачам увеличат в среднем на 3,5 тысячи
официально
Доплаты врачам увеличат в среднем на 3,5 тысячи
Лукашенко заявил, что Путин просил его поддержать Зеленского
дружба народов
Лукашенко заявил, что Путин просил его поддержать Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Кабмин утвердил план приоритетных действий на этот год

306
Кабмин утвердил план приоритетных действий на этот год

Кабинет министров Украины проголосовал за план приоритетных действий правительства на 2020 год. Такое решение правительство приняло во время заседания 9 сентября, указано на сайте Кабмина.

«Документ действительно фундаментальный. Речь идет о 690 пунктов. Каждый пункт имеет обоснования важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты. Это тот документ, которым будут пользоваться министерства в своей ежедневной работе. Это тот план действий, который обеспечит движение в исполнении программы действий правительства», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и украинцы в целом смогут ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств.

«Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям», — добавил Шмыгаль.

Среди прочего в Плане действий есть следующие пункты:

  • работа с Европейским Союзом над «промышленным безвизом» и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы «Путь в Европу»;
  • наработки законопроекта о свободной экономической зоне для ІТ-отрасли.
  • удлинение на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса;
  • поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства;
  • создание Фонда развития сельских территорий;
  • введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство;
  • введение «нулевой декларации», то есть амнистия капиталов;
  • завершения ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления;
  • комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры);
  • установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения;
  • окончательная ликвидация коррупционного монстра ГАСУ и диджитализация разрешительных процедур в строительстве;
  • продажи разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах;
  • разработка законопроекта о накопительной пенсионной системе.

Напомним, 18 июня Верховная Рада во второй раз рассматривала проект Программы деятельности Кабинета министров под председательством Дениса Шмыгаля. Тогда парламент второй раз не поддержал документ.

Читайте также: Доплаты врачам увеличат в среднем на 3,5 тысячи

После провального голосования депутатов премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что это не имеет никакого значения, поскольку правительство будет продолжать выполнять свою работу и «намеченные задачи».

Кабмин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 сентября 2020
Вторник, 8 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинская экономика: текущее состояние и перспективы до конца года

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль - 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике.
Сергей Саливон
Сергей Саливон
экономический эксперт

Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 - новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница. Самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы - политическую, правовую и экономическую. Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016