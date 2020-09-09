Инфляция в годовом измерении выросла до 2,5%

Потребительские цены в Украине в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% — в мае и 0,8% — в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Между тем в августе 2019 года была зафиксирована дефляция 0,3%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам августа-2020 выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% — по итогам мая, 2,1% — по итогам апреля и 2,3% — по итогам марта.

Согласно данным Госстата, в августе-2020 базовая инфляция составила 0,1% после дефляции 0,1% в июле и нулевого значения в июне. В результате в годовом измерении базовая инфляция увеличилась с 3% до 3,2%.