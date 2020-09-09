Инфляция в годовом измерении выросла до 2,5%

Потребительские цены в Украине в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% — в мае и 0,8% — в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Между тем в августе 2019 года была зафиксирована дефляция 0,3%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам августа-2020 выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% — по итогам мая, 2,1% — по итогам апреля и 2,3% — по итогам марта.
Согласно данным Госстата, в августе-2020 базовая инфляция составила 0,1% после дефляции 0,1% в июле и нулевого значения в июне. В результате в годовом измерении базовая инфляция увеличилась с 3% до 3,2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016