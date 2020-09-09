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Суд постановил арестовать 65 российских самолетов за полеты в Крым

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Суд постановил арестовать 65 российских самолетов за полеты в Крым

Суд по ходатайству прокуратуры постановил наложить арест на 65 самолетов российских авиакомпаний за полеты в Крым, обосновав это нарушениями правил международных полетов. Об этом в среду в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины.

«Прокуратура Автономной республики Крым совместно с главным управлением Службы безопасности Украины в республике обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда на полуостров и правил международных полетов, пока арестованы 65 воздушных судов-нарушителей», — говорится в сообщении. В нем не уточняется, каким образом может быть реализовано это решение.

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В прокуратуре уточнили, что суд вынес решения об аресте самолетов в рамках уголовного дела. Такая мера поясняется тем, что в марте 2014 года Украина объявила о закрытии над полуостровом воздушного пространства и о прекращении функционирования там аэропортов. «Установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины», — утверждают в пресс-службе.

Крым
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