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Президент «делает все», чтобы саммит «нормандской четверки» состоялся

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Президент «делает все», чтобы саммит «нормандской четверки» состоялся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное, чтобы встреча глав «нормандской четверки» (Германии, России, Франции и Украины) состоялась в ближайшее время.

«Поверьте, очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась, — сказал он в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область. — Мы все для этого делаем. 11 сентября будет встреча (советников глав государств нормандского формата — Ред.). Я верю и хочу, и мы делаем все для этого, чтобы после встречи советников была встреча и лидеров «нормандской четверки».

Зеленский добавил, что продолжающийся таким образом диалог в нормандском формате свидетельствует о том, что «нет остановки и на пути к прекращению войны» на Донбассе.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба высказал мнение, что после встречи советников может быть достигнута договоренность и о более высоком уровне переговоров — министров иностранных дел и лидеров стран нормандского формата. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока никто не вносил конкретных предложений по встрече глав МИД. Российский министр также заявил, что Россия считает необходимым условием для проведения новой встречи выполнение договоренностей саммита «нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года.

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Тогда было достигнута договоренность, что следующая встреча состоится через четыре месяца, но при условии выполнения ряда условий — проведение обмена пленными, разведение сил на трех новых участках, обеспечение полного и всестороннего прекращения огня, а также включение в украинское законодательство нормы про предоставление особого статуса Донбассу.

Донбасс, нормандский формат, Владимир Зеленский
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