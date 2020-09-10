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Зеленский хочет усилить военное и оборонное сотрудничество с Израилем

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Зеленский хочет усилить военное и оборонное сотрудничество с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы между Украиной и Израилем было нормальное рейсовое сообщение, усиливалось сотрудничество между странами в оборонной и военной сфере, а также в сфере высоких технологий и инноваций.

«Во-первых, я хотел бы возобновить нормальное рейсовое сообщение и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем их», — об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, он рассказал в интервью The Jerusalem Post говоря о приоритетах в двусторонних отношениях между странами.

По мнению Зеленского, Украине и Израилю необходимо усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество.

«Израильские технологии и ноу-хау могут сыграть важную роль в защите украинских граждан», — отметил он.

Зеленский указал, что Израиль и Украина также являются лидерами в области инноваций и высоких технологий.

«Мы должны увеличить обмен и сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами наших стран», — считает президент.

Зеленский подчеркнул, что обе страны столкнулись с общим вызовом: как процветать и преуспевать в условиях военного конфликта.

«Мы знаем, как трудно идти к миру и насколько он важен для процветания», — отметил президент Украины.

Зеленский указал, что что Израиль играет важную роль, поддерживая Украину на пути решения военного конфликта на Донбассе.

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«Мы благодарны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и надеемся на тесное взаимодействие в этом вопросе», — сказал он.

Также, по мнению Зеленского, как и весь мир, Украина и Израиль столкнулись с проблемой дезинформации и пандемии, и в плане кибервызовов Украине есть чему поучиться у Израиля.

Израиль, Владимир Зеленский
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