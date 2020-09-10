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Загородний: глава Минздрава Степанов не понимает масштабов пандемии коронавируса в Украине

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Загородний: глава Минздрава Степанов не понимает масштабов пандемии коронавируса в Украине

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову можно вручать Нобелевскую премию за его якобы успехи в борьбе с коронавирусом в Украине.

Такое ироничное мнение высказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний, передает пресс-служба политсилы.

Так, комментируя заявление главы украинского Минздрава, который заверил украинцев в том, что ведомству, которое он возглавляет, удалось снизить летальность от коронавируса на 30% (по сравнению с апрелем, когда она была на уровне 3%) Юрий Завгородний не смог удержать своего удивления.

«Честно скажу, что я даже соответствующих моменту слов не могу сразу подобрать. Когда сам Степанов заявляет чуть ли не ежедневно о новых антирекордах, Украина регулярно попадает в десятку стран с самым высоким приростом выявленных суточных заражений и уже на 27-м месте в мире по всем выявленным случаям заражений коронавирусом, говорить о каких-то заслугах — это по меньшей мере бессовестно», — заявил политик.

Парламентарий указал на тот факт, что в том же апреле, о котором говорит Степанов, Украина проводила менее 4 тысяч ПЦР-тестов, в то время как Беларусь их делала около 20 тысяч, а Россия — порядка 100 тысяч только в Москве.

«Господин Степанов, видимо, сам не понимает масштабов пандемии в стране, судя по тем проблемам, с которыми сегодня сталкиваются простые граждане при необходимости тестирования: результаты бесплатных тестов люди ждут по пять-десять дней, а их качество оставляет желать лучшего. Я знаю случаи, когда госпитализируют с пневмонией целую семью и только у кого-то одного обнаруживают COVID-19», — возмущается Юрий Загородний.

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По мнению нардепа из партии Медведчука, глава Минздрава не должен скрывать от цивилизованной общественности секрет своего «успеха».

«Я думаю, господин Степанов просто обязан поделиться со всем миром секретом — как ему удалось так укротить уровень смертности от страшного вируса? Может, ему сразу „нобелевка“ светит?», — подытожил Юрий Завгородний.

Максим Степанов, коронавирус, Юрий Загородний
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