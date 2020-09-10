Загородний: глава Минздрава Степанов не понимает масштабов пандемии коронавируса в Украине

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову можно вручать Нобелевскую премию за его якобы успехи в борьбе с коронавирусом в Украине.

Такое ироничное мнение высказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний, передает пресс-служба политсилы.

Так, комментируя заявление главы украинского Минздрава, который заверил украинцев в том, что ведомству, которое он возглавляет, удалось снизить летальность от коронавируса на 30% (по сравнению с апрелем, когда она была на уровне 3%) Юрий Завгородний не смог удержать своего удивления.

«Честно скажу, что я даже соответствующих моменту слов не могу сразу подобрать. Когда сам Степанов заявляет чуть ли не ежедневно о новых антирекордах, Украина регулярно попадает в десятку стран с самым высоким приростом выявленных суточных заражений и уже на 27-м месте в мире по всем выявленным случаям заражений коронавирусом, говорить о каких-то заслугах — это по меньшей мере бессовестно», — заявил политик.

Парламентарий указал на тот факт, что в том же апреле, о котором говорит Степанов, Украина проводила менее 4 тысяч ПЦР-тестов, в то время как Беларусь их делала около 20 тысяч, а Россия — порядка 100 тысяч только в Москве.

«Господин Степанов, видимо, сам не понимает масштабов пандемии в стране, судя по тем проблемам, с которыми сегодня сталкиваются простые граждане при необходимости тестирования: результаты бесплатных тестов люди ждут по пять-десять дней, а их качество оставляет желать лучшего. Я знаю случаи, когда госпитализируют с пневмонией целую семью и только у кого-то одного обнаруживают COVID-19», — возмущается Юрий Загородний.

По мнению нардепа из партии Медведчука, глава Минздрава не должен скрывать от цивилизованной общественности секрет своего «успеха».

«Я думаю, господин Степанов просто обязан поделиться со всем миром секретом — как ему удалось так укротить уровень смертности от страшного вируса? Может, ему сразу „нобелевка“ светит?», — подытожил Юрий Завгородний.