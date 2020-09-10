Шмыгаль обещает подать проект госбюджета на следующий год 15 сентября

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров представит и подаст проект государственного бюджета на 2021 год на следующей неделе, 15 сентября. Об этом сообщил на брифинге в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, пишет Интерфакс-Украина.
«15 сентября, как это предусматривает закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются», — сказал Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что проект бюджета будет представлен перед подачей в парламент.
Также Шмыгаль надеется, в госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.
Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$, а плановый дефицит составляет 6% ВВП.
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