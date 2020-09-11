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Який вибрати біткоїн гаманець. Поради від BuyBank

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Який вибрати біткоїн гаманець. Поради від BuyBank

У всіх нових майнерів або інвесторів у біткоїн природною дилемою є те, де зберігати валюту нового покоління. Біткоїн  також потребує гаманця для зберігання, щоб захистити його від крадіжки, тому вибір надійного біткоїн гаманця – це критично важливе рішення, яке треба приймати після детального ознайомлення з доступною інформацією, зваживши переваги та недоліки різних типів гаманців. Без біткоїн гаманця неможливо використовувати обмінник криптовалюти в Україні та загалом у світі.

Перед тим, як зробити вибір біткоїн гаманця, необхідно отримати базову інформацію стосовно біткоїна, способів його зберігання, тощо. Біткоїн гаманець  це програма на смартфоні або комп’ютері, яка допомагає виконувати різні операції з біткоїном, надсилати, приймати, обмінювати, у зручний для користувача спосіб. Також необхідно запам’ятати, що існує два основних типи біткоїн-гаманців – «холодний» і «гарячий». «Холодний гаманець» - офлайн гаманець, наприклад паперовий або апаратний. «Гарячий гаманець» - будь-який гаманець під’єднаний до мережі інтернет. Це може бути програма на смартфон, комп’ютер, або сторінка у браузері. Інтернет-гаманці більше підходять для щоденного використання, але вони не дуже добре захищені, тоді як офлайн-гаманці менш зручні для щоденного користування, але є більш безпечними.

Які бувають гаманці, детально?

Розглянемо кілька популярних типів біткоїн гаманців, за версією BuyBank.

Мобільні гаманці

Мобільний гаманець являє собою звичайну програму на смартфоні. Такі гаманці існують на всі популярні системи, такі як iOS, Android, Windows Mobile та інші. Такі гаманці значно простіші у справах функціонала і безпеки, але представляють найліпший вибір для щоденного використання. Безпека таких гаманців дещо менша ніж в інших типів гаманців, але комфорт використання значно вищий. 

Популярні мобільні гаманці - Bitpay, BTC.com, Edge, Electrum, Mycelium, Bitcoin wallet, тощо.

ПК гаманці

ПК гаманець – програма для персонального комп’ютера на базі Windows, MacOS та Linux. Такі гаманці мають вищий рівень безпеки, у порівнянні з мобільними гаманцями, але вони більш вразливі до комп’ютерних вірусів та хакерських атак.

Популярні ПК гаманці - Bitcoin Core, Біткоїн  Knots, mSIGNA, Armory тощо.

Апаратні гаманці

Апаратний гаманець – це фізичний пристрій, у вигляді USB-носія, який містить у собі ваші приватні ключі. Такий тип гаманців є найбільш безпечним, але він коштує грошей.

Популярні апаратні гаманці - BitBox, Keepkey, Trezor, Ledger Nano S тощо.

Веб гаманець

Веб гаманці це найменш безпечний спосіб зберігати біткоїн через те, що ключі зберігаються на серверах інтернет-сторінки. Але такий тип гаманців є найбільш універсальним, бо з будь-якого пристрою можна перевірити свій баланс або виконати транзакцію.

Популярні веб гаманці - Guarda, Coinbase, GreenAddress, Binance тощо.

Поради BuyBank щодо вибору біткоїн гаманця.

Щоб вибрати надійний біткоїн гаманець, необхідно звернути увагу на такі параметри:

  • Це гарячий або холодний гаманець?

  • Чи є можливість керувати власними ключами безпеки?

  • Чи наявна функція резервного копіювання гаманця та налаштувань безпеки?

  • З якими системами сумісний гаманець?

  • Чи може гаманець генерувати нові адреси?

Тепер встає питання – що робити? Найліпшим рішенням буде звернутися до експертів зі служби підтримки BuyBank, які завжди допоможуть обрати гаманець, виконати транзакцію, обміняти біткоїн та наповнити гаманець монетами. Варто додати, що BuyBank це єдиний надійний обмінник криптовалюти в Україні, який кілька років успішно працює і робить щасливим кожного, хто користається їх послугами.

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