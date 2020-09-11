Под Киевом масштабное ДТП, пятеро погибших и 14 пострадавших

Масштабное ДТП произошло на трассе Киев-Харьков, в результате которого погибли пятеро человек и 14 пострадали, сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Фейсбуке.
«Сегодня в начале 4-й на 47 км автодороги М-03 произошло столкновение четырех транспортных средств: двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. Вследствие ДТП пять человек погибли, четырнадцать получили травмы и были госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.
По предварительным данным водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.
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