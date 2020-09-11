Зеленский и «слуги» превратились в «коллективного Порошенко», - медиа-эксперт

Зеленский и «слуги» проводят политику в стиле «Порошенко лайт». Поэтому логично, что на местах этот курс реализуют люди, которых назначал лично Порошенко.

Так медиа-эксперт Юрий Лукашин прокомментировал статью на сайте Страна.ua о том, что руководители 30 районных администраций — это люди, назначенные еще Петром Порошенко.

«А что удивительного? Все ж логично! Зеленский и компания по всей Украине проводят политику „Порошенко лайт“. А разве что-то особо изменилось? На Донбассе война как шла — так и идет. МВФ „рулит“ экономикой Украины как у себя дома. Иностранные послы только что ноги не вытирают об украинскую власть. Финансовая кабала? Продолжаем падать в ту же пропасть. А на местах под прикрытием „зеленых кнопочек“ эту политику Порошенко проводят люди Порошенко», — констатирует эксперт.

Как пишет Лукашин, «слуги народа» превратились в «коллективного Порошенко, только в „зеленой“ шкурке».

«Как все мы хорошо помним, год назад украинцы голосовали не столько за Зеленского — сколько против Порошенко. Как там говорили? Главная задача Зеленского — убрать Порошенко. А теперь мы видим, что Порошенко как будто никто никуда и не убирал! И даже на местах рулят его же люди!» — приводит примеры он.

Главная проблема Зеленского и «слуг», пишет Лукашин, заключается в том, что украинцы не хотят голосовать за «Порошенко в „зеленой“ шкуре».

«Вот рейтинги Зеленского + „слуг“ и катятся вниз. Когда были ожидания, что „Зе снесет Порошенко“ и „сделаем их еще раз вместе“ — у „слуг“ было 43,15%», — приводит данные автор.

Вот почему избиратели, год назад голосовавшие за Зеленского и «слугу народа», массово уходят к оппозиции, пишет Лукашин.

«А сегодня... А сегодня будет ноль! Потому что без рейтинга Зеленского сами «слуги» — это ноль. Вот Зеленский и ездит по Украине в предвыборном турне — поэтому «слуги» еще держатся на 26,9% с четкой тенденцией к падению. А прозревший избиратель, ясное дело, уходит к Виктору Медведчуку и его «Оппоплатформе», — констатирует журналист.

Юрий Лукашин поясняет рост рейтинга партии Медведчука тем, что люди видят в оппозиционном политике альтернативу «круговороту Порошенко в политике».

«Потому что надоела война, потому что достала нищета, потому что заколебали МВФ и прочие чужинцы, которые выкручивают руки взамен на свои мелкие подачки», — поясняет автор.

«А, как оказалось, Зеленский, Порошенко и Тимошенко — это одно и то же. Логично, что растет рейтинг тех политсил, в ком люди видят явную альтернативу этому „круговороту Порошенко в политике“.

Отсюда и рекордный рост ОПЗЖ Медведчука — до 22,1% — основная, очевидно, масса тех, кто голосовал за Зеленского и „слуг“ сегодня просто уходит к ним», — поясняет медиа-эксперт Юрий Лукашин.