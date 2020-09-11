Лукашенко приедет в Москву к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что подписания документов не планируется

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 14 сентября. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него Лукашенко будет общение с президентом Путиным», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что подписания документов не планируется.