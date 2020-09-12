В Украине за сутки 3103 заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Днем ранее, 11 сентября, сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября – о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки, 9 сентября было выявлено 2 551 инфицированный.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 151 859 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 148 человек, выздоровели - 68 346 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 80 365 человек, что на 1 690 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225) областях.
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 233 подозрений на заболевание COVID-19.
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