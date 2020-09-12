Украинская делегация полностью провалила переговоры в Берлине, – ОПЗЖ

Украинская делегация полностью провалила переговоры в рамках встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата, которая состоялась 11 сентября в Берлине.

Таким образом, Зеленский и его команда в очередной раз продемонстрировали свое нежелание достичь реального мира на Востоке Украине.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Берлинская встреча в формате советников закончилась полным и безоговорочным провалом украинской стороны. По сути, переговоры в Берлине стали очередной встречей ради встречи, а заявление Офиса Президента свелось к двум словам: „договорились договариваться“.

Заявление заместителя главы Администрации Президента РФ Дмитрия Козака: „...Вопрос о саммите глав „нормандской четверки“ даже не обсуждался. Несмотря на то, что у нас один из участников переговоров чуть ли не заявляет, что саммит является самоцелью, мы понимаем, что оснований для проведения саммита нет“ — должно вернуть Зеленского и украинскую делегацию в реальность», — отмечается в заявлении.

Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, не выполняет взятых обязательств, и ничего не делает для установления прочного мира на Донбассе.

«Спустя 6 лет, которые прошли с начала конфликта, эта фраза выглядит как приговор уже второй украинской власти. Время для договоренностей прошло, надо выполнять те обещания и обязательства, которые были даны, заниматься возвращением Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Вместо этого Зеленский и его окружение рассчитывают и дальше прикрываться имитацией процесса мирного урегулирования, сохраняя свою власть любой ценой».

Представители действующей власти избрали пагубную и тупиковую тактику затягивания переговоров, рассчитывая подольше продержаться в чиновничьих креслах.

«Один из членов украинской делегации — вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников — заявляет, что собирается выйти на пенсию в 100 лет, а до этого момента занимать комфортный пост и вести переговоры с западными инвесторами о развитии на Донбассе европейской Украины. Только на возвращение этих территорий Резников отводит 25 лет. И все это время он и ему подобные никчемные деятели, которые не хотят установления мира, планируют провести в теплых чиновничьих креслах на деньги простых украинцев! Это и есть стратегия, выбранная Зеленским и его окружением и для Донбасса, и для всей Украины: не делать резких движений, не принимать ответственных, а лучше вообще никаких решений и как можно больше продлить свое пребывание у власти», — говорится в заявлении.

Представители оппозиции выражают решительно несогласие с такими действиями власти. Призывают Зеленского и его команду уйти в отставку, и дать возможность установить мир на Донбассе людям, которые знают, как это сделать.

«„Оппозиционная платформа — За жизнь“ заявляет, что такая стратегия украинской власти является гибельной для страны. Украина должна не „договариваться договариваться“, а настойчиво и последовательно реализовывать планы, направленные на достижение стратегических целей государства.

Такой План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины есть у нашей партии для Донбасса и наиболее важных вопросов жизни страны. И мы заявляем, что Зеленский и его окружение, в очередной раз продемонстрировавшие на международном уровне полную неэффективность, должны признать собственную несостоятельность, прекратить строить планы консервации своего пребывания у власти и уйти в отставку, предоставив решать вопрос установления мира на Донбассе тем, кто имеет представление, как это сделать, и реальное желание вернуть Донбасс в Украину», — подчеркивается в обращении ОПЗЖ.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.