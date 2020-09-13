В Украине 2476 новых заражений и 30 смертей

В субботу, 12 сентября, в Украине обнаружили еще 2476 случая Covid-19, также болезнь унесла жизни 30 человек.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Среди всех регионов лидером по распространению болезни остается Киев. За прошедшие сутки в столице коронавирус диагностировали у 310 человек (днем ранее этот показатель составлял 428). 12 сентября от Covid-19 умерли трое киевлян.

В Тернопольской области в субботу обнаружили 225 случаев коронавируса, двое людей умерли.

Сообщается, что в Харьковской области диагноз Covid-19 поставили 180 людям, за сутки умерли трое больных.

Напомним, 11 сентября в Украине от коронавируса умерли 72 человека (это наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии), и было зафиксировано 3103 новых случая заражения.