В Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности

В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, что создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, в эти выходные в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В ГСЧС отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.
Отмечается, что несмотря на относительно жаркую для сентября погоду, а также то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе — угроза возникновения возгораний может возрастать.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
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