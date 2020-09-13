В Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности

В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, что создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в эти выходные в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В ГСЧС отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

Отмечается, что несмотря на относительно жаркую для сентября погоду, а также то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе — угроза возникновения возгораний может возрастать.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.