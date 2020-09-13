В МВД Беларуси заявили о 114 задержанных на акциях протеста

В МВД Беларуси заявили, что за прошедшие сутки на акциях протеста были задержаны 114 человек. Такие данные приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан, из них в Минске — 99», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям были арестованы 87 человек.

По данным МВД, 12 сентября в Белоруссии прошли 12 протестных акции в 5 регионах страны, в которых приняло участие не больше 1700 человек.

Также в ведомстве сообщили, что в этот же день в стране прошли публичные мероприятия «в поддержку мира, безопасности и спокойствия». В них, как утверждают в МВД, приняло участие более 50 тыс человек.

12 сентября в центре Минска прошел женский марш. Жительницы столицы вышли на улицы с требованием освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Они выкрикивали лозунги «Выпускайте нашу Машу!» и «Не забудем, не простим!». Участниц митинга задерживали силовики.

Одновременно с маршем женщин в Минске прошло шествие сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным агентства «РИА Новости», в шествии по проспекту Независимости в центре столицы приняли участие около ста человек.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Тогда ЦИК объявила итоги президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция настаивает на том, что эти результаты были сфальсифицированы и в реальности большинство голосов получила Светлана Тихановская.