В МВД Беларуси заявили о 114 задержанных на акциях протеста

В МВД Беларуси заявили, что за прошедшие сутки на акциях протеста были задержаны 114 человек. Такие данные приводит пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.
«Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан, из них в Минске — 99», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям были арестованы 87 человек.
По данным МВД, 12 сентября в Белоруссии прошли 12 протестных акции в 5 регионах страны, в которых приняло участие не больше 1700 человек.
Также в ведомстве сообщили, что в этот же день в стране прошли публичные мероприятия «в поддержку мира, безопасности и спокойствия». В них, как утверждают в МВД, приняло участие более 50 тыс человек.
12 сентября в центре Минска прошел женский марш. Жительницы столицы вышли на улицы с требованием освободить члена президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Они выкрикивали лозунги «Выпускайте нашу Машу!» и «Не забудем, не простим!». Участниц митинга задерживали силовики.
Одновременно с маршем женщин в Минске прошло шествие сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным агентства «РИА Новости», в шествии по проспекту Независимости в центре столицы приняли участие около ста человек.
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Тогда ЦИК объявила итоги президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко, набрав 80% голосов. Оппозиция настаивает на том, что эти результаты были сфальсифицированы и в реальности большинство голосов получила Светлана Тихановская.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016