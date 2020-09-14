Путин и Лукашенко проведут сегодня встречу в Сочи «один на один»

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры, сообщает приближенный к властям страны Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко встретится с российским президентом Владимиром Путиным в формате «один на один», передает БелТа со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Встреча пройдет в Сочи.

В ходе переговоров стороны обсудят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений», а также «рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы», передает агентство.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов 9 августа, после которых в стране идут массовые акции протеста.