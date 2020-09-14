В Беларуси на вчерашних акциях протеста задержали 774 человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали 774 человека в ходе протестных акций в Беларуси в воскресенье, число их участников составило около 22 тыс. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека», — отмечается в Telegram-канале пресс-секретаря.
По данным МВД, 13 сентября в различных населенных пунктах страны прошло 28 акций. В заявлении говорится, что в Новополоцке протестующие повредили три служебных автомобиля, а в Могилеве участник акции напал на двух сотрудников органов внутренних дел, повредил форменное обмундирование, сорвал рацию и видеорегистратор. В Бресте во избежание угрозы безопасности дорожного движения для разгона манифестантов был использован водомет, отметили в ведомстве.
После выборов президента по всей стране идут акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В выходные дни обычно проходят самые массовые акции.
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