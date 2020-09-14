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Медведчук: Экономику Украины можно спасти, восстановив торгово-экономические связи с Россией и странами СНГ

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Медведчук: Экономику Украины можно спасти, восстановив торгово-экономические связи с Россией и странами СНГ

Рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Именно поэтому, отметил политик, ОПЗЖ не допустила реализации недальновидно-популистской инициативы Кабмина Шмыгаля по выходу из очередного соглашения о сотрудничестве между странами СНГ.

«Депутаты нашей политсилы добились от Верховной Рады сохранения межгосударственных связей в рамках Содружества: парламентарии не поддержали законопроект „О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки“. Благодаря приведенным народным депутатом Александром Колтуновичем аргументам, основанным на экономических расчетах, правительственный законопроект набрал лишь 223 голоса парламентариев и не был принят Радой», — проинформировал Виктор Медведчук.

Политик привел слова Колтуновича, подтверждающие этот тезис.

«Любые вещи, которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, наносят прямой ущерб национальной экономике. Минус $20 млрд у нас в 19-м году в экспорте на рынке СНГ. Мы $20 млрд теряем ежегодно в сравнении с докризисным 2013 годом. Это приводит к колоссальным потерям промышленного производства, к потерям в заработной плате, потерям рабочих мест и многих других вещей. 12 млн трудовых мигрантов у нас в стране из-за того, что люди не имеют работы, не имеют мест сбыта продукции и прочего. Например, предприятие ЮТЗ — Южный турбинный завод — имеет потенциал производить 150 турбин по $100 млн. Это экспорт в $15 млрд (только одни турбины). Рынки сбыта — это страны СНГ, вот почему мы против принятия этого постановления, потому что оно наносит только убытки Украине», — процитировал нардепа Виктор Медведчук.

Политик убежден, что августовский демарш в отношении целого ряда соглашений в рамках СНГ свидетельствует не просто о непрофессионализме действующей власти. Это подтверждение бездарности и преступной внешней политики Кабмина Украины в социально-экономической, научной, гуманитарной сферах, свидетельство отсутствия стратегии внешнеэкономического развития нашего государства.

«За годы правления евроинтеграторов страна безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках. Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами. В результате разрыва кооперационных связей объем экспортируемых товаров в страны СНГ только за 2019 год по сравнению с докризисным периодом сократился на $20 млрд. Падение экспорта приводит к падению промышленного производства, росту безработицы, снижению реальных доходов населения, снижению базы налоговых и таможенных поступлений и к многомиллионной трудовой миграции», — привел статистические данные Виктор Медведчук.

Кроме того, парламентарий акцентировал внимание на том, что обещанная евроинтеграторами диверсификация провалилась — отечественная продукция оказалась невостребованной в Евросоюзе.

«Спад показателей наблюдается до сих пор. По данным Госстата, в январе — июле 2020 года спад в целом в украинской промышленности составил 7,7% по сравнению с показателями первых 7 месяцев 2019 года. Так, машиностроение сократилось на 22,1%, добыча каменного угля — на 20,3%, легкая промышленность демонстрирует спад на почти 15%, металлургия — на 13,6%. Не выполняется план по наполнению доходной части бюджета и Пенсионного фонда», — сообщил Медведчук.

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Политик напомнил, что не единожды заявлял: рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

«Именно „Оппозиционная платформа — За жизнь“, все годы последовательно отстаивающая интересы отечественного производителя и рядовых украинцев, остановила наконец антинациональный беспредел невежественной властной команды, не позволила Кабмину выйти из соглашения, сохранила эффективный инструмент продвижения украинской продукции на рынки постсоветских государств. Ведь участие Киева в договорах о сотрудничестве стран СНГ может стать весомым фактором для пересмотра уже в недалеком будущем ущербной внешнеэкономической политики действующей власти», — резюмировал Виктор Медведчук.

СНГ, Виктор Медведчук
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