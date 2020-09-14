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ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму

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ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Европейский Союз не признает проведение Россией выборов на оккупированном ею Крымском полуострове, говорится в заявлении спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано.

«13 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы. Выборы губернатора также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — говорится в заявлении спикера, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел в понедельник.

Также в Брюсселе подчеркнули, что не признают лиц, избранных в ходе организованного Россией голосования.

«Любой, кто избран в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове, и претендует на то, чтобы „представлять“ Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей тех территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз остается непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — отмечается в заявлении.

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Ранее сообщалось, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых «выборов» в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь.

ЕС, Крым
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