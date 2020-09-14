Шарий: Считаю Медвечука офигенным политиком

Завуалированная подача информации от Офиса Президента о совместном инспектирование с представителями ОРДЛО участка возле Шумов наводит на мысль о том, что это было сделано специально, чтобы подыграть сторонникам Порошенко и дать им почву для срыва мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом написал блогер Анатолий Шарий на своем интернет ресурсе Шарий.net.

«Офис Президента ввязался вчера в опасную игру, когда согласился на совместное инспектирование вместе с представителями ОРДЛО, сегодня в 14:00. Они-то попытались объяснить, что на самом деле инспектировать будет ОБСЕ, а Украина и ОРДЛО просто делегируют своих представителей, но „зрада“ была совершенно предсказуема — учитывая, что в Офисе поначалу даже постеснялись сказать правду о составе делегации», — считает блогер.

Также он добавил, что «зрада» не заставила себя ждать, и соответствующая реакция появилась на одном из Интернет-ресурсов, лояльных к Петру Порошенко

«Особо отличился Юрий Бутусов („Цензор.Нет“), который прямо призывает военных не выполнять приказ Главнокомандующего, не дать проверить свои позиции, а заодно — ликвидировать тех представителей ОРДЛО, которые прибудут на встречу. Хотя украинская сторона перед лицом ОБСЕ гарантировала их безопасность ... Под Офисом Президента уже готовятся акции протеста. А поскольку Бутусов отрабатывает повестку Порошенко — нетрудно догадаться, в чьих интересах срыв мирного урегулирования», — подчеркнул Шарий.

Он уверен, что офис президента ведет переговоры с теми, кто не хочет прекращения конфликта на Донбассе, прикрываясь обвинениями в адрес Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«А ведь забавно получается — в Офисе Президента обвиняют в пиаре на войне ОПЗЖ, пока у Зеленском включился режим „гетмана“ (при случае подчёркивает, что он не Главнокомандующий, он верховный Главнокомандующий). Но реально войны хотят те силы, с которыми Офис Президента по признанию Богдана договаривается при встречах в „Sanahunt“», — резюмировал блогер.

Ранее он уже писал в своем Telegram о том, что нынешняя власть пытается дискредитировать оппозицию исключительно безосновательными обвинениями и развешиванием ярлыков.

«Интересно. Сегодня заткнули пасти те, кто долго и уныло варнякали про то, что я работаю на Авакова, новая разнарядка — Медведчук. Я работал на Ахметова, Вилкула, Коломойского, Путина, „олигархов Кацуб“, Суркова и Зеленского. Но сегодня я дошел до состояния, которое пытаюсь вдолбить своим сторонникам. Никогда не разговаривайте с животными, а главное — никогда не пытайтесь перед животными оправдаться. Ловите их на лжи, высмеивайте, трольте, унижайте и доминируйте. Но не дай вам Бог оправдываться. Считаю Медвечука офигенным политиком, кстати», — подчеркнул Анатолий Шарий.

Ранее Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что у Зеленского нет политической воли для установления мира на Донбассе.