Рада примет бюджет на 2021 год не раньше конца ноября

Верховная Рада должна проголосовать в первом чтении за проект закона Украины «О государственном бюджете на 2021 год» до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят, заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев.

«Я бы не ожидал бюджетной ночи, особенно в сентябре. То, что мы будем рассматривать на этой неделе — эти внесение бюджета в Верховную Раду — мы его даже не голосуем. Первое чтение будет до 20 октября. До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения в проект бюджета сбалансированный, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении — до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят — это нормы бюджетного кодекса. Давайте не забегать наперёд, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет», — сказал Гетманцев журналистам перед заседанием фракции «Слуга народа» вечером в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.