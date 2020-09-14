Рада примет бюджет на 2021 год не раньше конца ноября

Верховная Рада должна проголосовать в первом чтении за проект закона Украины «О государственном бюджете на 2021 год» до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят, заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев.
«Я бы не ожидал бюджетной ночи, особенно в сентябре. То, что мы будем рассматривать на этой неделе — эти внесение бюджета в Верховную Раду — мы его даже не голосуем. Первое чтение будет до 20 октября. До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения в проект бюджета сбалансированный, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении — до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят — это нормы бюджетного кодекса. Давайте не забегать наперёд, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет», — сказал Гетманцев журналистам перед заседанием фракции «Слуга народа» вечером в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016