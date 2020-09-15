В НБУ раскритиковали дефицит, запланированный в проекте госбюжета-2021

Дефицит государственного бюджета в 6% ВВП, как это предлагается в проекте госбюджета на 2021 год (законопроект № 4000), выходит за рамки, допустимые программами международной поддержки, считает член Совета Национального банка Виктор Козюк.
«6% дефицита — это выход за параметры, который могли бы толерировать программы международной поддержки», — написал Козюк в Фейсбуке во вторник.
Он отметил, что дефицит бюджета на 2020 год был расширен исходя из расчета дальнейшей фискальной консолидации.
При этом структура финансирования дефицита в 2021 году выглядит сомнительно, добавил Козюк.
«Структурные реформы, по которым были бы консистентные прогнозные темпы роста, не очерчены», — добавил он.
Как сообщалось, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом-2020 до 1,071 трлн грн, расходов — на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Основной прирост доходов предусматривается на счет более эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).
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