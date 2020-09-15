ОПЗЖ не нужно постороннее финансирование для продвижения своей идеологии, - Киквидзе

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — это, по сути, единственная партия в Украине, которая является честной перед своими избирателями, и не нуждается в постороннем финансировании для продвижении своих идей.

Об этом в своей колонке на сайте Корреспондент написал блогер Кирилл Киквидзе.

Он уточнил, что, согласно рейтингу журнала «Фокус», председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук входит в топ-10 самых богатых людей Украины, и ему не нужны деньги других олигархов для финансирования своей политсилы.

«Отмечу, что в списке (рейтинг „Фокуса“ — ред.) два человека, которые возглавляют свои партии — это Петр Порошенко — лидер „Европейской Солидарности“ и Виктор Медведчук — лидер „Оппозиционной платформы — За жизнь“. О чем это говорит. В первую очередь о том, что ни „Европейской солидарности“, ни „Оппозиционной платформе — За жизнь“ не нужны никакие внешние ресурсы для финансирования», — отметил блогер.

Также он добавил, что лидер ОПЗЖ может самостоятельно финансировать открытую идеологию своей партии. В отличие от «Слуг народа», которых финансовая зависимость заставляет принимать решения не в интересах народа, а в интересах «инвесторов».

«В ОПЗЖ и ЕС никто не может влезть для получения прибыли. Медведчук и Порошенко входят в топ-10 самых богатых людей Украины и в состоянии финансировать свои партии и им не нужны деньги других олигархов», — написал Киквидзе.

Блогер подчеркнул, что финансовая независимость Виктора Медведчука позволяет ему быть честным перед своими избирателями и до последнего отстаивать их интересы.

«ЕС» и «Оппозиционная платформа — За жизнь», по сути, единственные действительно независимые партии в Украине из-за надежного финансового состояния у своих лидеров Петра Порошенко и Виктора Медведчука, а значит более честные перед своими избирателями, так как не будут скатываться в решение мелких сиюминутных бизнес-вопросов, а останутся идеологическими партиями, защищающими интересы всех своих избирателей", — резюмировал Кирилл Киквидзе.

Ранее Виктор Медведчук рассказал о причинах роста рейтинга ОПЗЖ.